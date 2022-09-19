Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 сентября 2022 14:02

Череповчанин облил спиртом сожительницу и поджег

Нетрезвый мужчина пытался убить возлюбленную
Евдокия САХАРОВА

В Череповце ведется расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом". Задержан 38-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый. Подробности сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.

14 сентября около полудня мужчина был в гостях со своей 44-летней сожительницей в одной из квартир на улице Металлургов. В какой-то момент он решил избавиться от спутницы - облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Однако, женщине успели оказать медицинскую помощь - она выжила, госпитализирована медиками.

По версии следствия его действия были направлены на совершение убийства, однако довести их до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам. Мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать заключения под стражу.