Череповчанин облил спиртом сожительницу и поджег

В Череповце ведется расследование уголовного дела по статье "Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом". Задержан 38-летний ранее неоднократно судимый подозреваемый. Подробности сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Вологодской области.

14 сентября около полудня мужчина был в гостях со своей 44-летней сожительницей в одной из квартир на улице Металлургов. В какой-то момент он решил избавиться от спутницы - облил ее спиртосодержащей жидкостью и поджег. Однако, женщине успели оказать медицинскую помощь - она выжила, госпитализирована медиками.

По версии следствия его действия были направлены на совершение убийства, однако довести их до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам. Мужчина задержан. Следствие будет ходатайствовать заключения под стражу.