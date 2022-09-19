В Карелию из Вологодчины могли завести зараженный лес

В Карелию в августе 2022 года установлено 50 фактов ввоза леса без карантинных сертификатов. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора утверждает, что лес может быть заражен:

«Подкарантинная продукция (балансы из хвойных пород) объемом свыше 2800 куб. м ввезена на территорию Республики Карелия из карантинных фитосанитарных зон, установленных по карантинным вредителям леса на территории Вологодской, Кировской, Тверской и Костромской областей».

Грузополучателю придется провести обследование и обеззараживание леса. Отправителям объявлены предостережения.