Череповчанин перерезал колеса машины бывшей жены

В Череповецком районе рассмотрели административное дело, посвященное конфликту бывших супругов. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В июне в деревне Фенёво в одной компании отдыхали бывшие муж и жена. У мужчины во время застолья вскипела ревность к прошлой возлюбленной. Когда дама уснула, он взял нож и перерезал шины ее автомобиля. Ущерб насчитали на 22 тысячи рублей.

Мужчина признал свою вину и возместил большую часть ущерба. Мировой суд признал его виновным и оштрафовал на 300 рублей.