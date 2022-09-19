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Происшествия19 сентября 2022 12:13

Череповчанин перерезал колеса машины бывшей жены

Мужчина приревновал бывшую супругу во время застолья
Евдокия САХАРОВА

В Череповецком районе рассмотрели административное дело, посвященное конфликту бывших супругов. Подробности сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

В июне в деревне Фенёво в одной компании отдыхали бывшие муж и жена. У мужчины во время застолья вскипела ревность к прошлой возлюбленной. Когда дама уснула, он взял нож и перерезал шины ее автомобиля. Ущерб насчитали на 22 тысячи рублей.

Мужчина признал свою вину и возместил большую часть ущерба. Мировой суд признал его виновным и оштрафовал на 300 рублей.