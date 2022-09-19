На Вологодчине отремонтировали 100 жилых домов

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области из 174 включенных в план Фонд капитального ремонта на 2022 год многоквартирных домов отремонтировано 107 зданий. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Отремонтировано 5 фасадов и 6 фундаментов, в 4 домах установлены 18 новых лифтов, по 36 видам работ отремонтированы инженерные сети, на 80 зданиях приведены в порядок кровли.

В нескольких районах капитальный ремонт выполнен в полном объеме: в Бабаевском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Никольском, Сямженском и Череповецком районах. Оставшиеся работы укладываются в график.