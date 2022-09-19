В Череповце проходит фестиваль стрит-арта, посвященный Василию Верещагину

В Череповце проходит большой фестиваль стрит-арта.

22 сентября художники творческого объединения «Митьки» из Санкт-Петербурга закончат граффити у школы № 20.

23 сентября в 15 часов московские художники распишут стену выставочного зала на Юбилейной.

23 сентября в 18.00 состоится закрытие фестиваля. На стенах каменного дома музея Верещагиных зрителям покажут мультимедийное шоу о жизни художника.

Напомним, в этом году исполняется 180 лет со дня рождения знаменитого художника - баталиста. Фестиваль его имени н откроется 19 сентября в 16.00 у музея Верещагиных.

В сквере у музея появится новый арт-объект. Кто решит заглянуть в колодец - тот и увидит его. А пока - мы не сообщаем. Пусть это будет, как и хотят организаторы, сюрприз.