В Череповце полицейские борются с профессиональными безбилетниками

В Череповце ловить и наказывать безбилетников в общественном транспорте решили с привлечением полиции и карательного аппарата судебной системы. В местной а/к № 1456 приняли непопулярные меры борьбы с "зайцами".

На безбилетника оформляется протокол, материалы отправляются в административную комиссию. Первичный штраф составляет 500 рублей. Для профессиональных нарушителей штрафы больше. Недавно молодому человеку пришлось выплатить 4 тысячи рублей. Чаще всего не платят школьники и студенты. Несовершеннолетние пользуются тем, что их запрещено высаживать из общественного транспорта. С ними разбираются через управление образования. Кроме того, не платят за билеты часто пенсионеры и приехавшие из деревень вологжане, которые не знают как пользоваться валидатором.

На маршрутах работает 4 десятка контролеров, а три раза в неделю проходят рейды с полицией.