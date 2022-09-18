Вологодчина передала разбомбленному Алчевску 6 ПАЗиков

Фото: страница Евгения Богомазова в ВКонтакте

Алчевск поселит замгубернатора Вологодской области, начальник Департамента внутренний политики Правительства области Евгений Богомазов. Чиновник передал алчевцам ключи от шести новых автобусов марки «ПАЗ». Это подарок региона Алчевску на День города - 127-летие

Напомним, Вологодская область 21 июня заключила соглашение о сотрудничестве с городом Алчевск Луганской Народной Республики. В июле при обстреле Алчевска был уничтожен весь троллейбусный парк. Люди лишились общественного транспорта.

«Передал руководству Алчевска поздравительный адрес от Губернатора Олега Кувшинникова и картину ручной работы «Вологодская область: «Душа Русского Севера». Также посетил Алчевскую социально-экономическую гимназию и дошкольное образовательное учреждение №18, где передал более 600 наборов «Первый раз в первый класс» от нашего Губернатора. Родители алчевских школьников выразили слова благодарности Олегу Кувшинникову и всем вологжанам за внимание и помощь первоклашкам», - отметил Евгений Богомазов.

Кроме того, в городе восстанавливают дорогу на проспекте Металлургов в рамках соглашения о сотрудничестве.