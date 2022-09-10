Половина населения Харовска осталась без света

В городе Харовске Вологодской области, районном центре, половина населения осталась без электричества. Это не первое и не единичное отключение. Сообщения об аварии появились в социальных сетях. Местные жители жалуются на скачки напряжения и высказывают негодование, что в XXI веке надежность электроснабжения на таком низком уровне.

Избиратели обещают привезти испорченные холодильники и размороженные продукты к избирательным участкам, где вовсю идет досрочное голосование. Энергетики не сообщают даже примерной даты ликвидации ЧП. Причиной называют аварию на сетях.