Вологжанам презентовали новинки электротранспорта на форуме Электрофест

В областной столице проходит Межрегиональный форум по развитию электротранспорта «Электрофест. Вологда-2022». Главным событием для вологжан стала выставка машин на площади Революции.

Горожане познакомились с китайскими электрокарами BYD Han и Zeekr 001, а также ВМW, Tesla, Nissan, Porsche, Mazda и другими.

«Год уже езжу на электрокаре, очень нравится. Сейчас на ВМW. Очень удобная и маневренная машина. На дорогах всегда фиксирую тех, кто едет на электротранспорте. И замечаю, что водителей на электрокарах в Вологде становится всё больше», — пояснила водитель электрокара Ольга Шамаева.

Некоторые машины даже продавались прямо на выставке. Стоимость от 600 тысяч рублей до 12 млн рублей. На выставке представили 10 моделей электросамокатов, а также мопедов.

«У нас разные модели, начиная от детских для пятилеток и заканчивая полноприводными. Есть модели, которые разгоняются до 70 км в час. В этом году мы продали около 50 самокатов, в прошлом было меньше. Тенденция идет на рост», — сообщил предприниматель Максим Тесле.

9 сентября в Вологде открыли еще две электрозаправочные станции (теперь их 14).