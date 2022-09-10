Череповецкая "Северсталь" победила московский ЦСКА в КХЛ

Фото: ХК «Северсталь»

В первой домашней игре чемпионата КХЛ 2022-2023 «Северсталь» выиграла со счетом 4:1 столичный ЦСКА. Череповчане в Ледовом дворце ликовали!

В первом периоде гости часто удалялись, получив 4 двухминутных штрафа подряд. Первую возможность хозяевам удалось удачно реализовать: Александр Петунин с пятачка перед вратарём, с передачи Кирилл Пилипенко и Даниила Вовченко, отправил шайбу в ворота ЦСКА.

«Армейцы» сравнялись сразу после первого перерыва: шайба от щитков вратаря «желто-чёрных» Владислава Подъяпольского отлетела в ворота, когда игроки «Северстали» пытались выбросить её из своей зоны. Спустя минуту броском от синей линии Никита Хлыстов возвращает преимущество череповчанам в одну шайбу 2:1.

В середине заключительного периода Максим Колмыков и Егор Морозов устанавливают окончательный счёт 4:1. «Северсталь» впервые с 2018 года забрасывает 4 шайбы в ворота ЦСКА.