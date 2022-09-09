В Череповце дома массово подключают к отоплению

В Череповце начался отопительный сезон - дома подключают по заявкам управляющих компаний и ТСЖ. К 9 сентября отапливается 966 домов - 68% жилого фонда. Поступило более 1400 заявок. Подключения продолжатся. Как сообщил департамент ЖКХ, „Газпром теплоэнерго Вологда“ все еще принимает заявки от желающих.

С 8 сентября в Череповце тепло подключают по новой схеме - действует распоряжение о периодическом протапливании. Мэр города Вадим Германов пояснил: "Это позволяет начинать отопительный сезон в домах, где жильцам холодно. Мы получили сотни сообщений: одни просят включить батареи, другие — не включать. Постановление о начале отопительного сезона обяжет все дома открыть задвижки и пустить теплоноситель. Новый документ оставляет выбор".