Вологжан предупредили о возбужденных лосях

У вологодских лосей начался брачный период, что осложнило ситуацию на трассах региона. Животные в период гона стали более агрессивны и чаще выбегают на проезжую часть. Об этом сообщил Облохотдепартамент Вологодчины. Брачный сезон продлится до октября.

За минувшие сутки 8 сентября зафиксировано 3 столкновения с лосями в Череповецком и Кирилловском районах в темное время суток. Всего за сезон произошло 116 аварий с крупными дикими животными.

Водителей призывают быть внимательнее, по возможности избегать передвижения по трассе ночью. В темное время суток включать дальний свет фар, снижать скорость на участках, где установлены предупреждающие дорожные знаки и лес подходит близко к дороге.

В случае гибели животного причиненный природе ущерб придется возместить за счёт страховой организации. За сбитого лося - 80 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч рублей, за кабана – 30 тысяч рублей.