В Вологде осудили химика из нарколаборатории на 9 лет

В мае Вологодский областной суд осудил 31-летнего химика за незаконное производство наркотических средств. Подсудимый пытался оспорить решение в апелляционном суде, но безуспешно. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Вологодской области.

По данным следствия, житель Череповца организовал нарколабораторию в деревянной хозпостройке в Чагодощенском районе. Правоохранителям удалось изъять из жилища более 3 кг запрещенных веществ, а также специализированное оборудование для производства, транспортировки, фасовки, хранения наркотиков. У мужчины были в ассортименте также химические реагенты и прекурсоры.

Череповчанин осужден на 9 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.