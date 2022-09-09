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Общество9 сентября 2022 11:53

Несдержанный вологжанин сорвал зло на соседку на капустной градке

И предстал перед судом
Иван Чухнин

Вор покусился на капусту соседа и попал под суд. Как сообщает пресс-служба судов области, кража произошла в ночь на 12 августа 2022 года.

50-летний житель Никольского района на соседском огороде вырвал из земли десять кочанов капусты. Женщина молчать не стала, оценила материальный ущерб и пожаловалась участковому. Тот нашел вора, его действия квалифицировали как умышленное повреждение чужого имущества - ведь кочаны прекратили свой рост.

Мужчина пояснил, что находился в состоянии опьянения, был зол на соседку, поэтому свои чувства сорвал на посадках - вырвал ее кочаны и разбросал по участку.

В итоге, дебоширу назначили штраф - 500 рублей. А соседка вправе потребовать возмещения как морального так и материального ущерба.