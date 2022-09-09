Бабье лето с холодными ночами пришло на Вологодчину

Вологодский гидрометцентр описал - какое же бабье лето наступит на Вологодчине. Оказывается, самое время заняться сельхозработами и проверить грибные места.

"Такой характер погоды можно будет назвать «умеренным бабьим летом», так как сухая и солнечная погода обусловлена влиянием Скандинавского антициклона. В классическом же варианте, «бабье лето» устанавливается под влиянием Азорского, более теплого антициклона, который усиливается с юго-запада Европы", - поясняют синоптики.

Итак, уже в выходные днем будет солнечно,+10°… +15° C. А вот ночью пройдут заморозки, местами температура опустится до -2°C. .

В начале следующей недели тенденция продолжится -воздух днем прогреется до +14,+16 градусов. Ветер слабый, южный.

В ночные и утренние часы возникнут условия для формирования туманов.