В Вологде массово меняют уличные светильники на энергосберегающие

Фото: Вологда.рф.

В Вологде массово меняют уличные светильники. До конца октября должно быть заменено в общей сложности 10 212 светильников. Муниципальный контракт на выполнение работ, которые приведут в итоге к экономии электроэнергии, был заключен 25 июля, работы начались 5 августа. По условиям контракта, у специалистов есть 90 дней на выполнение всего объема работ, а это замена 10 212 старых не энергоэффективных светильников по всему городу на новые светодиодные.

«На сегодняшний день уже поменяли 3800 светильников. На данный момент сделано полностью Молочное, Заречье на 90 %, ведутся работы по 5-6 микрорайонам, в Завокзальном мкр-не, сделали в частном секторе на улицах Южакова, Щетинина. Работать на центральных улицах начнем ближе к концу сентября», — рассказал ответственный за производство работ по монтажу уличного освещения по г. Вологде Михаил Ситников.

- На разных категориях улиц сделан расчет и выбран соответствующий светильник, который будет позволять нам обеспечивать характеристики по освещенности, — пояснил руководитель МКУ «Служба городского хозяйства» Артём Малышкин.

В результате замены светильников должна быть обеспечена экономия электрической энергии от 63 до 70 %. Любопытно, что на работы по замене светильников из бюджета города не выделено ни копейки, сообщает портал Вологда.рф.

«В этом и есть смысл энергосервисного контракта. Город продолжает платить за электроэнергию столько же, а подрядная организация в течение семи лет за счет экономии компенсирует свои капитальные затраты. Это первый крупный энергосервисный контракт в нашем городе, таких прецедентов у нас не было в регионе. По такому пути идут многие российские города, и мы перенимаем лучшие практики, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной. В течение семи лет подрядчик несет гарантийные обязательства. Ну а после этого периода город уже будет платить меньше за электроэнергию», — пояснил л Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Отметим, что 2022 год в Вологде объявлен Годом энергоэффективности и энергосбережения. Все мероприятия этого года направлены на реализацию стратегии «ЭкоВологда», цель которой — к 2023 году сделать город самым экологически чистым в стране. Напомним, сейчас в Вологде идет Неделя энергосбережения.