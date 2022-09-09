В августе вологжане чаще всего называли новорожденных Артем и Ева

В августе в Вологодской области чаще всего рождались Артемы и Евы. О самых популярных именах новорожденных вологжан сообщает областное управление ЗАГС. Тройка популярных имен августа для мальчиков – Александр, Лев, Иван, а для девочек – Полина, Анна, Алиса. За 8 месяцев года в регионе родилось 6,2 тысячи детей. Однако лидерами с начала года остаются имена Артем и София.

В Управлении ЗАГС назвали и статистику использования пятерки популярных парных имен:: Александр – Александра (154/55), Василий – Василиса (9/70), Виктор – Виктория (18/84), Никита – Ника (59/7), Ярослав – Ярослава (69/9).