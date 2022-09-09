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Общество9 сентября 2022 8:55

В Череповце новые трамваи не станут обклеивать рекламой

Мэр города помог разгрузить еще одного "Львенка", прибывшего в город
Иван Чухнин

В Череповец поступил новый трамвай. Там интенсивно обновляют парк. Мэр города Вадим Германов лично присутствовал на выгрузке вагона и рассказал об этом в соцсетях.

«Львенка» поставили на рельсы, идет подготовка к обкатке. В ближайшее время ожидается поставка еще трех новых вагонов. Всего в ближайшие полгода в городе металлургов появится еще 16 новых трамваев. Так что следующей весной 90 процентов вагонов на городских маршрутах будут новыми. И еще: борта красавцев «Львят» не станут заклеивать рекламой. "Хотим, чтобы классическая череповецкая ливрея осталась на боках вагонов яркой и свежей", - сказал по этому поводу Вадим Германов.