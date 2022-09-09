Помещение было закопчено. Фото МЧС.

В Харовске горела частная стоматология. ЧП случилось днем 8 сентября. В начале рабочего дня, в 8:47, пожарных вызвали в стоматологическую клинику на улице Октябрьской. На место выехали 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

Увидев задымление, десять человек самостоятельно покинули здание до приезда пожарных. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Повреждена внутренняя отделка, помещение и оборудование зубопротезного кабинета закопчены.

Предварительной причиной случившегося специалисты назвали нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в ГУ МЧС РФ по Вологодской области.