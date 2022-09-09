В Череповце судебный пристав незаконно прекратила 58 исполнительных производств

В Череповце судебный пристав совершил служебный подлог. Ее поймали и наказали. Ее дело рассматривал суд. Он вынес ей приговор.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», по ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

Как выяснилось, Ольга Погодина в июне 2019 год внесла в базу данных, что ей поступили уведомления из налоговой об уменьшении задолженности по страховым взносам в отношении 58 должников. Так что она смогла их исполнительные производства прекратить.

На самом деле страховые взносы в общей сумме 370 163 рубля 78 копеек по 58 исполнительным производствам в государственные внебюджетные фонды не поступили, между тем право взыскателя на их принудительное удержание с должников было незаконно прекращено. Как сообщают в пресс-службе судов Вологодской области, вину в совершении преступлений Погодина признала в полном объеме.

Суд признал подсудимую виновной и окончательно по совокупности преступлений назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40000 рублей.