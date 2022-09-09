В Вологде борются с пробками возле новой школы настройками светофора

В Вологде у новой школы на Возрождения возникли пробки. Поэтому на пересечении улицы Возрождения и Окружного шоссе был изменен режим работы светофора. Там выделена отдельная фазу для транспорта, движущегося со стороны школы № 26. Об этом сообщает администрация города. «Выделена отдельная фаза для движения транспорта со стороны школы № 26. Напомним, что 1 сентября в конце улицы Возрождения – на улице Новаторов, 21 открылся филиал школы № 26. В учебное заведение пошли около 800 ребят. Многих по утрам в школу возят родители на машинах, поэтому на участке образуются пробки», – сообщается администрацией на официальной странице в соцсети ВКонтакте уже после того, как изменения произошли.

Сейчас внимание специалистов приковано к этому перекрестку. Продолжается анализ автомобильного и пешеходного трафика, возможны еще необходимые новшества в настройке светофора для того, чтобы сделать движение транспорта безопасным. Просьба водителям и пешеходам быть предельно внимательными.