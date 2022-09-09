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Происшествия9 сентября 2022 7:21

В Рыбинском водохранилище ищут хозяина моторки

Лодка мчалась по воде без людей
Источник:kp.ru

На Рыбинском водохранилище обнаружена пустая лодка. Очевидцы позвонили спасателям. Сейчас они ищут ее хозяина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

8 сентября недалеко от деревни Костино Череповецкого района была обнаружена алюминиевая моторка, она мчалась, несмотря на то, что людей в ней не было. В судне обнаружен спасательный жилет, охотничьи и рыбацкие принадлежности.

Пока найти владельца не удается, ведется осмотр водохранилища.

Выход в акваторию без надетого спасательного жилета очень опасен. Подобная халатность может стоить жизни.