Для школьных столовых Вологды власти купили автомат по производству пельменей и варенников

Впервые в школе произведены пельмени. Стоп-кадр видео Сергей Воропанов ВКонтакте.

Мэру Вологды предложили съесть пельмени и он не посмел отказаться. Так он продегустировал продукт, которым кормят школьников. Пельмени выпускают в пищеблоке школы №42.

Пельмени попали в школьное меню лишь в 2021 году. Полуфабрикат закупали у производителя. Блюдо пришлось по вкусу детям. Поэтому власти города решили производить их в Центре соцпитания - так они могут обходиться дешевле, а качество можно будет контролировать на всех этапах. Для этого было закуплено специальное оборудование.

«Сейчас аппарат проходит отладку, совсем скоро новинку включат в школьное меню. Мы планируем накормить пельменями собственного производства все школы, которые обслуживаются Центром социального питания. Мощность агрегата это позволяет выпускать 8 тысяч штук в час. Это более 470 порций в час (при весе порции 200 грамм). Стоимость нового оборудования 1 миллион рублей», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме пельменей автомат может производить вареники с картофелем или творогом.