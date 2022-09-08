В Вологодской области обратят внимание на ФАПы

В Вологодской области более 200 ФАПов отремонтируют или заменят в Вологодской области. Правда, на это потребуется несколько лет. Программа, разработанная областью, "Сельский ФАП" рассчитана до 2026 года. Доступность медицинской помощи в отдаленных уголках желает быть лучшей.

Как пообещал губернатор, до 2026 года "капитально отремонтируем 181 ФАП, 62 модульные конструкции заменим".

"В этом году мы открыли 10 фельдшерско-акушерских пунктов. По программе каждый год будем ремонтировать 3-5 ФАПов в каждом муниципалитете. Постепенно увеличим количество профилактических осмотров и диспансерных наблюдений жителей области с хроническими заболеваниями", - добавил губернатор.