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Общество8 сентября 2022 14:48

В Вологодской области обратят внимание на ФАПы

Их будут ремонтировать или заменять
Источник:kp.ru

В Вологодской области более 200 ФАПов отремонтируют или заменят в Вологодской области. Правда, на это потребуется несколько лет. Программа, разработанная областью, "Сельский ФАП" рассчитана до 2026 года. Доступность медицинской помощи в отдаленных уголках желает быть лучшей.

Как пообещал губернатор, до 2026 года "капитально отремонтируем 181 ФАП, 62 модульные конструкции заменим".

"В этом году мы открыли 10 фельдшерско-акушерских пунктов. По программе каждый год будем ремонтировать 3-5 ФАПов в каждом муниципалитете. Постепенно увеличим количество профилактических осмотров и диспансерных наблюдений жителей области с хроническими заболеваниями", - добавил губернатор.