В Вологде полиция обнаружила двух подростков в компьютерном клубе в ночное время

Фото: УМВД области.

Дети без взрослых глубокой ночью находились в компьютерном клубе. Полицейские вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводили рейд, направленный на профилактику нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных местах В ходе рейда в игровом компьютерном клубе на улице Ярославской они выявили двоих подростков. Те были без сопровождения взрослых. Поэтому на владельца клуба был составлен административный материал за несоблюдение юридическими лицами или гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, требований к обеспечению мер по ограничению нахождения детей в возрасте до 16 лет с 22.00 часов до 06.00 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - с 23.00 часов до 06.00 часов без сопровождения родителей. За это владельцу грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщают в областном управлении МВД.