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Общество8 сентября 2022 11:56

Проблему выезда из дворов для череповчан решат строительством новой дороги

Она пройдет под Архангельским мостом
Иван Чухнин

В Череповце нашлось решение проблемы проезда с улицы Архангельской на Биржевую.

Там будет построена новая дорога, она пройдет под Архангельским мостом - по Ветке Чола до Биржевой улицы. Спасибо скажут жители домов № 3 и 3а по Архангельской. Сейчас они выезжают неудобным путем - через Суворова и Первомайскую.

Ранее проблема упиралась в вопрос собственности участка. Решать проблему пришлось на уровне мэра.

"На Ветке Чола, ближе к Биржевой, расположены бетонные плиты. Частный предприниматель заявляет на них права, как на объект недвижимости, утверждает, что купил его и планирует оформить плиты, как дорогу в свою собственность. Участок, на котором расположены плиты, — городской, в Едином госреестре недвижимости какие-либо сведения об объектах на данном участке отсутствуют. С предпринимателем встречался мэр Вадим Германов, договорились найти общее решение", — сообщила о решении вопроса председатель комитета по управлению имуществом города Анастасия Власова.