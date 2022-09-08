В Вологодском районе подростки разгромили стадион

В Вологодском районе был разгромлен стадион. ЧП случилось в поселке Дубровский. Подозрение пало на подростков, для которых он, в принципе, и строился.

В 2021 году там было обустроено футбольное поле с резиновым покрытием, беговые дорожки, появились современные волейбольные и баскетбольные площадки. Для тренировок был нанят специалист. «Видимо, не всем нужен спортивный объект. Получил сообщения от жителей поселка, что уже порвана сетка, оторваны перекладины трибун, откручиваются гайки на спортивных снарядах, разорвано покрытие поля. Будем исправлять и ремонтировать. Также установим камеры видеонаблюдения и усилим патрулирование полицейских, чтобы пресечь поступки злоумышленников», — написал глава района Сергей Жестянников.

Подобное происходит уже не первый раз. Так весной вандалы „поработали“ на спортивной площадке в Кубенском.

А вот в Шекснинском районе разбомбленную детскую площадку просто закрыли - просто нет денег на ее ремонт.