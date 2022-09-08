47-летний череповчанин перевел красавице около 800 тысяч и пожалел

В Череповце общение с красавицей стоит очень дорого. 47-летний череповчанин потратил на разговор с прекрасной незнакомкой с сайта знакомств почти 800 тысяч рублей. И пожалел. Пошел в полицию Там он рассказал, что перевел на различные банковские счета 793 тысячи рублей, причем из них 600 тысяч - специально взятый кредит. но вероломная красавица внезапно прекратила с ним общение и он написал заявление в полицию.

Он был обманут и был не одинок: за одни только сутки мошенники стали богаче на 1 миллиона 243 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД области.

В полицию Череповца обратилась и 47-летняя жительница города, подарившая аферистам 350 тысяч рублей на банковский счет, который ей продиктовали. Еще на 100 тысяч удалось обмануть 42-летнюю череповчанку.