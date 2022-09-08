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Общество8 сентября 2022 8:11

Гвардии старший сержант Тимофей Перцев из Бабаево погиб на Украине

Глава района выразил соболезнования родным и близким
Иван Чухнин
Фото: ВКонтакте, страница Главы Бабаевского муниципального района.

Фото: ВКонтакте, страница Главы Бабаевского муниципального района.

Похоронка из Украины пришла в Бабаево. О гибели 36-летнего земляка Тимофея Перцева сообщил глава Бабаевского района Юрий Парфенов на своей странице ВКонтакте.

«В ходе проведения специальной военной операции на Украине 4 сентября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы погиб житель города Бабаево, гвардии старший сержант ВДВ, старший стрелок — сапёр десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона Перцев Тимофей Викторович".

Юрий Парфенов от имени жителей города Бабаево и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким.