В Вологде отремонтировано 25 дворов из 30

Программа ремонта дворов в Вологде уже выполнена почти на 90 %: в 25 из 30 запланированных дворах работы завершены. Комиссия оценивает благоустроенные территории, но главные "оценщики", конечно, местные жители.

Проверка комиссией дворов прошла у домов №№ 5, 19 и 21 по ул. Северной и на Пугачева, 5. Работы контролируют депутаты от «Единой России», так как наказы о благоустройстве территорий вошли в Народную программу Партии.

В Прилук работы выполнены во дворе домов №№ 58, 60 и 62 на улице Сокольской.

Ремонт производился в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Глава города Юрий Сапожников вместе с жителями микрорайона, представителями подрядчика, Центра по работе с населением, управляющих компаний и Службы городского хозяйства оценил качество работ.

Во дворах обустроены проезды, тротуары, оборудованы парковочные места, был завезен грунт для благоустройства.

«В общем и целом замечаний нет. Сейчас идут дожди, и в некоторых местах есть лужи. Ливневой канализации здесь нет, и отвод воды происходит естественным путем. Договорились с местными активистами и Службой городского хозяйства держать ситуацию на контроле. Дворы находятся на гарантии, и весной мы вновь вернемся сюда с проверкой. Если будут недостатки – подрядчик их устранит», – отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.