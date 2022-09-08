В Вожеге 8 детей и 20 взрослых были эвакуированы из-за пожара

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В Вожеге из-за пожара были эвакуированы люди. 7 сентября в 19 часов 07 минут поступило сообщение о пожаре в поселке Вожега, ул. Спортивная д.4. Задымление возникло из-за тления матраца в 2-комнатной квартире на 1-м этаже многоквартирного, 2-подъездного, 2-этажного, кирпичного жилого дома. Собственником жилья является женщина 1988 г.р. Общая площадь пожара : 4 кв. м.

В итоге сгорел пружинный матрас и подушка, повреждены кровать и внутренняя отделка комнаты.

Пресс-служба МЧС сообщает о 28 эвакуированных, среди которых 8 детей. Они вышли из дома до прибытия пожарных. На место выезжали 3 наряда. Предварительная причина: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.