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Общество8 сентября 2022 7:23

В Череповце ремонтируют тротуары по 2 тысячи рублей за квадратный метр

За счет торгов отремонтируют еще четыре тротуара
Иван Чухнин

В Череповце срочно ремонтируют еще четыре тротуара. Работы уже начались на улицах Мамлеева и Пионерской, но на очереди участки на Архангельской и Портовой. Всего планировалось за сезон отремонтировать 25 тысяч квадратных метров тротуаров. В результате торгов получена экономия, так что был разыгран второй контракт на ремонт еще семи тысяч квадратных метров тротуаров. "Все ремонты планируем завершить до начала холодов", — заверил горожан замначальника департамента ЖКХ Анатолий Вересов.

То есть в этом сезоне будет отремонтировано 32 тысячи квадратных метров тротуаров на 67 миллионов рублей. Таким образом, каждый облагороженный квадратный метр стоит более 2 тысяч рублей.