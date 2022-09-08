В Череповце ремонтируют тротуары по 2 тысячи рублей за квадратный метр

В Череповце срочно ремонтируют еще четыре тротуара. Работы уже начались на улицах Мамлеева и Пионерской, но на очереди участки на Архангельской и Портовой. Всего планировалось за сезон отремонтировать 25 тысяч квадратных метров тротуаров. В результате торгов получена экономия, так что был разыгран второй контракт на ремонт еще семи тысяч квадратных метров тротуаров. "Все ремонты планируем завершить до начала холодов", — заверил горожан замначальника департамента ЖКХ Анатолий Вересов.

То есть в этом сезоне будет отремонтировано 32 тысячи квадратных метров тротуаров на 67 миллионов рублей. Таким образом, каждый облагороженный квадратный метр стоит более 2 тысяч рублей.