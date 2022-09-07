На 29 маршруте в Вологде покалечили пассажирку

В Вологде 6 сентября около 20 часов в центре города возле остановки на улице Герцена, 20, водитель автобуса лихо повернул и покалечил пассажирку. Как сообщает городской отдел ГИБДД, 36-летний водитель «ПАЗика» маршрута №27 «6 мкр. - Берег» после совершения левого поворота допустил падение пассажирки 1940 года рождения. Она упала в салоне маршрутки и получила травму. 82-летнюю вологжанку с места ДТП экстренно госпитализировали.

В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД. О состоянии пенсионерки не известно. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.