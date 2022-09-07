Сергей Сириков из Харовского района погиб на Украине

Фото: Глава Харовского района Ольга Миролюбова ВКонтакте.

Похоронка из Украины пришла в Харовский район. Стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Харовского района Сергей Сириков.

«Сергей Николаевич погиб, исполняя воинский долг, отдав жизнь за безопасность нашей страны. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата. Жители Харовского района скорбят вместе с вами», - написала на своей странице ВКонтакте глава Харовского района Ольга Миролюбова.