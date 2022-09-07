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Общество7 сентября 2022 17:19

В Череповце ждут поступление препарата против рака на 24 миллиона рублей

Дорогостоящее лекарство ждут 15 пациентов
Иван Чухнин

Современное лекарство против рака ждут в Череповце 15 пациентов больницы. Вскоре он должен поступить в областную клиническую больницу № 2. Об этом сообщили медики. Контракт на закупку средства «Пембролизумаб» с поставщиком был подписан еще в августе, сумма контракта - 24 миллиона рублей. Поставка назначена на 8 сентября. Это мощный препарат, который вводится каждые шесть недель при различных видах онкологии. Он переносится больным лучше многих других и дает хорошие результаты. Лекарство позволяет блокировать рост и распространение раковых клеток.