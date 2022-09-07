Полицейские выловили пьяную женщину за рулем "Лексуса" в Вологде

В Вологде остановили пьяную за рулем "Лексуса". 40-летняя вологжанка может статься без водительских прав. Как сообщили в областном УМВД, сотрудники ППС патрулировали улицу Залинейную. Там они увидели автомобиль «Лексус», который двигался по проезжей части с выключенными фарами, по извилистой траектории. Полицейские остановили автомобиль.

За рулем иномарки находилась явно нетрезвая женщина- водитель.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Они отстранили вологжанку от управления транспортным средством. Женщине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.