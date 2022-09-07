В Тотемском районе ищут женщину, которая не раз терялась в лесу

Женщину ищут в тотемских лесах.

Поиск пенсионерки в Тотемском районе продолжается. Она ушла за ягодами 29 августа и не вернулась. Галине Александрове Поповой - 65 лет. Она ушла на болото из дома в деревне Мосеево около 13:00. Поиски всё ещё не дали результатов.

По данным поисково-спасательного отряда «Тотьма-Спас», женщина уже терялась в лесу, но чудом нашлась. В 2020 году Попова ушла в лес за черникой 31 августа. Поиски продолжались около недели. Спустя неделю она сама вышла из леса в 25 километрах от деревни. Она была сильна истощена и обессилена, питалась ягодами, последние километры просто ползла. Сейчас она находится в десу 10 дней, стоит холодная дождливая погода. На поиски требуется привлечение серьезных сил и средств.

Женщина одета в камуфляжную куртку и белый платок, с собой было ведро.