В школе №12 Вологды появился тренажер безопасности

Фото: администрация города Вологды

В Вологде в школе № 12 появилась удивительная вещь - велотренажёр «Пилот-1». Устройство предназначено для освоения правил безопасности на дороге. Оборудование стоимостью около полумиллиона рублей передали учебному заведению за победу на областном уровне конкурса "Безопасное колесо". Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Тренажёр передал школьникам мэр Сергей Воропанов: «Тема безопасности на дорогах для нас очень важна, в Вологде этим вопросом занимается отдельный проектный комитет. Работаем в разных направлениях — от корректировки дорожной инфраструктуры до вот такой детальной отработки со школьниками правил дорожного движения в разных форматах. Так сложилось, что ученики одной школы занимают призовые места и на городском, и на областном конкурсах „Безопасное колесо“. Четвертый год учащиеся школы № 12 выходят на федеральный уровень».

В комплект тренажёра «Пилот-1» входит монитор и специальное оборудование. Он позволяет изучить устройство велосипеда, приёмы управления и правила дорожного движения.