В Череповце 8 и 9 сентября ограничат движение по Краснодонцев

В городе металлургов на улице Краснодонцев 8 и 9 сентября планируют уложить верхний слой асфальта. Четную и нечетную сторону улицы будут перекрывать по очереди. По свободным полосам организуют реверсивное движение.

8 сентября с 4 утра перекроют две полосы по направлению к улице Юбилейной и въезды во дворы. 9 сентября с 4 утра будут перекрыты две полосы в сторону Олимпийской и въезды на прилегающие территории.

Общественный транспорт будет ходить по обычным маршрутам, но автобус будет останавливаться с открытой стороны дороги. Автомобилистов просят не парковать 8 и 9 сентября машины на данном участке улицы Краснодонцев.