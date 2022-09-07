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Общество7 сентября 2022 11:56

1 сентября пьяный дед встретил школьников за рулем машины

Забрать детей ему помешали сотрудники ГИБДД
Евдокия САХАРОВА

В Вологде 1 сентября сотрудники ГИБДД заметили подозрительную автомашину на улице Благовещенской. Водитель двигался неуверенно, авто с разгона залетело на бордюр. Правоохранители предложили мужчине подышать в трубочку. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Оказалось, что вологжанин пьян - алкотестер показал 1,3 мг/л алкоголя. От управления автомобилем его отстранили, составив административный материал. Удивительно, что 62-летний мужчина собирался в таком виде забирать детей из школы.

Ему грозит штраф - 30 тысяч рублей, лишение прав от полутора до двух лет. Машина отправилась на спецстоянку