В Череповце разработали приложение для отслеживания транспорта

В Череповце появился сайт и приложение, где можно отслеживать движение транспорта и расписание автобусов по маршрутами и остановкам. Кроме того, на остановках скоро должны появится QR-коды со ссылками на текущее расписание автобусов.

На данный момент для череповчан доступен сайт transport.cmirit.ru. В приложение добавили 100 остановок, осталось еще 200. Уже можно увидеть, когда нужный автобус прибудет на конкретную остановку.

QR-коды появятся на павильонах через неделю. 32 остановки уже оборудованы электронным табло.