В Вологде задержали пьяную женщину на Лексусе

В конце августа в областной столице задержали нетрезвого водителя. Сотрудники ППС около 22:30 на улице Залинейной заметили подозрительный "Лексус". Машина двигалась с выключенными фарами и виляла. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Полицейские начали преследование. За рулем была 40-летняя дама с признаками опьянения. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили вологжанке пройти медосвидетельствование, но она отказалась.

Вологжанке грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления авто на срок от полутора до двух лет. Материалы дела переданы в мировой суд. Дорогостоящая иномарка отправилась на спецстоянку.