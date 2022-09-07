В Вологде откроют две электрозаправки и пройдет пробег электрокаров

В Вологде пройдет очередной забег, так что автомобилисты должны быть готовы к ограничению движения. Кроме владельцев электромобилей: 9 сентября в областном центре пройдет забег электрокаров.

Фестиваль «Электрофест» проводится в Вологде второй год подряд. В рамках его будет организована выставка-продажа авто, так что можно приобрести понравившуюся модель. Цены на них начинаются от 600 тысяч рублей.

В дни проведения фестиваля будут открыты две электрозаправки - на Железнодорожной, на повороте на Архангельск. А вторая — у здания Ростелекома и Почты России.

В связи с пробегом - от одной заправки к другой, от Прилук до центра, будет ограничено движение - по всей улице Чернышевского и на всех перекрестках.

Как уточнили в администрации города, 9 сентября в 11.00 до 19.00 на площади Революции будет работать выставка электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Зрителей ждет демо-показ и ярмарка продажа электромобилей Zeekr 001, Skywell, BYD HAN, BMW i3 REX, Volkswagen ID.6 Crozz, Tesla Model Y и других. Всего будет представлено порядка 20 электрокаров, большая часть которых предварительно проедет автопробегом по улицам города.

Еще одна площадка выставки будет посвящена электросамокатам и электровелосипедам. В том числе, будут представлены новые модели, только в этом году появившиеся в России, а также кастомные электросамокаты. Их можно будет протестировать и, при желании, приобрести. На соседней площадке разместятся различные варианты зарядной инфраструктуры. В частности, специалисты представят парковки для велосипедов и самокатов с возможностью подзарядки. Одна из таких парковок будет установлена на ул. Лермонтова в Вологде.

Форум «Электрофест» является частью реализации городского проекта «Развитие электротранспорта». Начиная с 2020 года число электромобилей в Вологде увеличилось до 100 единиц, построена сеть электрозаправок, в том числе у торговых центров, обнулен транспортный налог для владельцев электрокаров.

«Электрофест» станет завершением Недели энергосбережения и энергоэффективности, которая проходит в областной столице с 1 по 9 сентября. Все эти направления являются элементами стратегии «ЭкоВологда», которая принята по инициативе Мэра областной столицы Сергея Воропанова и призвана к 2030 году сделать Вологду одним из самых экологически чистых городов России.

Внимание автомобилистов:

Как мы сообщали, 9 сентября в Вологде ограничат движение на многих городских улицах из-за пробега электромобилей. Он стартует в 10.00 на улице Железнодорожной, а завершится на площади Революции.

Ограничение будет действовать на улицах:

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» и выезд с территории Старого Аэропорта;

автомобильная дорога М-8 «Холмогоры» и ул. Железнодорожная;

регулируемый пешеходный переход на ул. Железнодорожной у дома N7;

регулируемый пешеходный переход на ул. Чернышевского у дома N114;

ул. Чернышевского и Старое шоссе;

ул. Чернышевского и ул. Лаврова;

ул. Чернышевского и ул. Трудовая;

ул. Чернышевского и ул. Карла Маркса;

ул. Чернышевского и ул. Некрасова;

ул. Чернышевского и ул. Горького;

ул. Чернышевского и ул. Гоголя;

ул. Сергея Орлова и ул. Чернышевского;

ул. Сергея Орлова и ул. Мира;

ул. Лермонтова, ул. Ленина и ул. М.Ульяновой;

ул. М.Ульяновой и Советский проспект;

Советский проспект и ул. Пушкинская.