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Общество7 сентября 2022 10:12

В Череповце отремонтировали детский садик "Ладушки" и благоустроили территорию

Ремонт шел все лето
Иван Чухнин

Мэр Череповца Вадим Германов рассказал об обновленном детском садике. В детском саду № 126 «Ладушки» на улице Белинского завершился комплексный ремонт. Были отремонтированы крыша и помещения садика, а также заменены окна. Появились деревянные веранды. Большая работа проведена по осушению участка: предприятие «Водоканал» обустроило ливневую канализацию, появился и новый асфальт.

«5 сентября мы открыли наш детский сад после ремонта. Было много грандиозных планов, и вот, спустя три месяца, мы рады снова всех видеть. Все сделано, все реализовано. Наш детский сад преобразился», – прокомментировало благодарное руководство детского сада.