В Череповце купили флюорограф за 8.5 миллионов рублей

В Череповце в областную больницу на Данилова купили новый флюорограф за 8,5 млн рублей. Предыдущий флюорограф здесь работал с 2004 года, делая более 3 500 обследований легких в год, сообщает официальный сайт Череповца.

Аппарат «Ренекс» сделан в России. Он используется для диагностики заболеваний легких и органов грудной клетки.

Это современная цифровая техника, которая позволяет делать снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке на пациента.

Скорость работы - около 60 снимков за час. В комплект входят автоматизированные рабочие места врача и рентген-лаборанта и средства защиты пациента от излучения.

Оборудование куплено по нацпроекту «Здравоохранение» за счет областного бюджета.