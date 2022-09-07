Семью вологжан с ребенком выселяют из общежития на улицу

В Вологде семью с ребенком хотят выгнать на улицу. Отец семейства обратился к руководству Следственного комитета России и рассказал, что его с семьей хотят выселить из общежития без предоставления другого жилья. То есть семья с маленьким ребенком может буквально оказаться на улице. При этом коммунальные услуги вологжане оплачивали вовремя, в полном объеме. Но у общежития есть долги из-за других жильцов.

Следственный комитет Вологодской области взял на контроль ситуацию, проводится проверка.

Вологодским журналистам известна эта история: мужчина жил в общежитии с рождения. комнату получал еще его отец. Здание принадлежит интернату для инвалидов и престарелых. Сейчас его практически расселяют: здание хотят передать в областную казну, это непрофильная собственность для интерната. Хотя местные жители говорят об открытии в здании платных палат. Внешний вид дома подтверждает слухи - здание под новой крышей: делай ремонт да и оказывай платные услуги. Здравый смысл говорит, что дом-интернат для немногочисленных жильцов, даже с детьми, ремонт делать не будет.

Как оказалось, мужчина, проживая в общежитии, все-таки долгое время не платил за коммуналку. Весной долги составляли более 150 тысяч рублей.

Как показывает судебная практика, наличие несовершеннолетнего ребенка не гарантирует того, что семью не могут выселить из жилья. Выселение может быть законным, если семья съедет даже на съемное или служебное жилье. Законно, если выселяют из-за смены хозяина недвижимости.

Следователи сейчас работают над тем, чтобы установить всю картину конфликта. А социальные службы готовы помочь семье, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации.