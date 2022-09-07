Главный тренер "Северстали" получил штраф 300 тысяч рублей и продает почку

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин собирается продать почку: он сообщил о получении штрафа в 300 тысяч рублей. Денежное взыскание он получил за критику судейства. «Пришел штраф от лиги: 300 тысяч! Кому почка немолодого человека нужна? Недорого отдам!» — написал тренер в своем Telegram-канале.

Как стало известно, 4 сентября проходила встреча «Автомобилиста» и "Северстали" (4:3). 45-летний специалист остался недоволен решением судей удалить в конце нападающего череповецкого клуба Даниила Вовченко. Он посмел раскритиковать судей матча, за что и был наказан.