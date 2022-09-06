Вологжанку обеспечили необходимыми материалами для мониторинга сахара в крови только после обращения к Бастрыкину

Инфографика : Информационный центр СК РФ.

После обращения к Председателю СК России женщина из Вологодской области обеспечена медицинскими изделиями

К председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину через Информационный центр СК России в социальной сети «ВКонтакте» вологжанка. Она страдает сахарным диабетом, однако ей не предоставляются в нужном количестве медицинские изделия, необходимые для постоянного мониторинга уровня глюкозы в крови.

В такой ситуации было явное нарушение прав вологжанки.

Сотрудниками СУ СК России по Вологодской области оперативно приняты меры к восстановлению нарушенных прав заявительницы. Сейчас проблема с медицинскими изделиями решена, они есть у вологжанки в необходимом объеме.

Заявительница поблагодарила всх причастных за оказанную помощь.