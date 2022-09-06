"Северсталь", пропустив три шайбы от "Металлурга", сумела вырвать победу

Фото: ХК СЕВЕРСТАЛЬ ВКонтакте.

"Северсталь" выиграла у финалиста Кубка Гагарина, завершая первое в сезоне выездное турне. Матч с "Металлургом" прошел в Магнитогорске. Хозяева льда во второй трети матча хозяева льда забросили три шайбы подряд. «Северсталь» смогла переломить ход встречи только в третьем периоде, когда у соперника пошли удаления.

Даниил Вовченко, Иван Емец сумели воспользоваться численным преимуществом - череповчане еще и заменили вратаря полевым игроком. Сравнять счет удалось лишь на последней минуте встречи, играя без голкипера. Шайбу забросил Александр Петунин.

Овертайм решил результат встречи: тренерский штаб череповчан снова пошёл ва-банк, убрал с площадки вратаря, и Александр Петунин забросил еще одну шайбу. В итоге - 4:3, невероятная игра, масса эмоций - и почти невероятная победа череповчан.