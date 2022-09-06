Бывший архитектор Вологды займется Череповецким районом

В Череповецком районе - серьезное назначение. Управление архитектуры и градостроительства района теперь возглавляет бывший архитектор Вологды Ольга Макарова. На этом посту она работала последние два года.

О назначении рассказал глава администрации Череповецкого района Роман Маслов.

Ольга Макарова в архитектуре уже более 15 лет. Она работала благоустройством набережной в Белозерске, резиденцией Деда Мороза в Сочи. Кроме того, на ее счету множество проектов жилых микрорайонов, детских садов, школ и поликлиник.

В ее бытность в должности главного архитектора Вологды в областной столице был утвержден дизайн-код, появился бульвар Пирогова, ведется преображение Осановской рощи и Рождественского парка.

- Сейчас Ольге Макаровой предстоит непростая задача формирования генеральных планов поселений, в которых будут отражены комфортные условия жилищного строительства, развития производственных площадок и туристического потенциала Череповецкого района, — озвучил задачи новому архитектору "ВКонтакте" Роман Маслов.